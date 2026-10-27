Pakistan Ankara Büyükelçiliği Keşmir anmasında Hindistan\'ın adımını uygun bulmadı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği gerçekleştirildi.

Elçilik Konutunda düzenlenen etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Shaiq Ahmed Bhutto, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Pakistan'ın milli marşlarının okunmasının ardından etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Keşmir hakkında bir video gösterimiyle devam etti.

Ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Keşmir Kara Günü"nü anma vesilesiyle mesajları okundu.

Maslahatgüzar Bhutto, Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyinde de gündeme geldiğini ve bölgenin geleceğine yönelik bir çerçevenin oluşturulduğunu ancak bunun yerine getirilemediğini hatırlattı.

Bhutto, bu meselenin yalnızca topraklar hakkında olmadığının ve temelde Keşmir halkının hakları, onuru ve kimliğine yönelik olduğunun altını çizerek, 5 Ağustos 2019'da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü tek taraflı olarak kaldırmasının uzun süreli bu soruna farklı bir boyut eklediğini söyledi.

Pakistan'ın, Hindistan'ın bu tek taraflı adımını ilgili uluslararası çerçeveye uygun bulmadığını aktaran Bhutto, temel hakların korunmasının önemine ve Pakistan'ın uluslararası hukuka ve BMGK kararlarına uygun barışçıl bir çözümün peşinde olduğuna dikkati çekti.

Bhutto, çözülmeyen bu krizin sonuçlarının Keşmir'in ötesinde olduğunu ve iki nükleer güce sahip komşu ülkenin karşı karşıya gelmesi riskine neden olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin katkılarına değer veriyoruz"

Türk hükümetinin ve halkının Keşmir'e ve barışçıl çözüme desteğinden dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran Bhutto, "Dostluğumuz ve kardeşliğimiz, tarihi bağlara, karşılıklı güven ve dayanışmaya dayanıyor. Türk liderliğinin, milletvekillerinin, akademisyenlerin ve sivil toplumun Keşmir'e yönelik uluslararası ilgiyi sürdürme konusundaki katkılarına değer veriyoruz." diye konuştu.

Bhutto, bu meselenin unutulmaması gerektiğine işaret ederek, Pakistan'ın Cammu Keşmir halkının yanında durmaya, adil ve barışçıl bir çözümü savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz da Keşmir halkının 79 yıldır verdiği mücadelenin insanlığın onur mücadelesi olduğunu belirterek, "Bu dünyada barışın anahtarı olan iki tane mesele var. Bu meselelerden birisi Filistin meselesi, birisi Keşmir meselesi." ifadesini kullandı.

Hem Filistin hem de Keşmir halkının benzer baskılara uğradığına işaret eden Yılmaz, "Ayrıca Hindistan'ın özellikle son zamanlarda İsrail'le, Yunanistan'la, Akdeniz'de yapmaya çalıştığı işbirliklerinin de bir anlamda oradaki işgal politikalarını farklı coğrafyalara yayma girişimi olduğunu görüyoruz." dedi.

Türkiye daima savaşın değil barışın hakim olduğu bir anlayıştan yana

Yılmaz, Türkiye olarak haklı mücadelesinde Keşmir halkının daima yanında olduklarını söyleyerek, "Bu diğerine karşı olmak, ötekine karşı olmak anlamında değil, sadece bir hakkın teslim edilmesi, BM tarafından ilan edilen bu self determinasyon hakkının bir an önce tanınması ve Keşmir halkının kendi geleceğine karar vermesinin bir an önce ortaya çıkması içindir. Biz Türkiye olarak daima savaşın değil, barışın hakim olduğu, çatışmanın değil, diyaloğun hakim olduğu bir anlayışı hakim kılmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Alpar ise 27 Ekim'in Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme ve temel insan haklarının ihlal edildiği gün olduğunu belirterek, insan hakları ve uluslararası normlardan hangilerinin ne düzeyde bu bölgede uygulandığını sorguladı.

Alpar, bu durumun göz ardı edilemeyeceğinin altını çizerek, "Bu bağlamda tüm dünya Keşmir halkının yanında yer almalı." dedi.

Hindistan ile İsrail arasındaki ilişkilere ve ziyaretlere atıfta bulunan Alpar, bölgenin öncesine göre daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğuna değindi.

Alpar, Türk ve Pakistan halkları arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağları vurgulayarak, iki ülkenin de barış ve istikrar yönünde çalıştıklarını işaret etti.

Eski Sağlık Bakanı Akdağ da yaklaşık 80 yıldır Keşmir halkının barış, adalet ve kendi geleceğini belirlemek ve temel haklarına kavuşmak için beklediğini dile getirerek, insanların Keşmir'de çok büyük acılar çektiğini ve özellikle çocukların korku ve umutsuzluk içinde büyümemesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye-Pakistan sıradan bir ilişkiden öte bir bağa sahip"

Akdağ, Pakistan'ın Keşmir halkına olan desteğine dikkati çekerek, "Türkiye ve Pakistan, sıradan bir ilişkinin ve dostluğun ötesinde bir bağı paylaşıyor." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki kardeşliğin tarih ve ortak değerlerle şekillendiğini aktaran Akdağ, Keşmir meselesinin de bu kardeşliğin en derin alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Akdağ, Pakistan ve Keşmir halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, BM kararlarına ve uluslararası hukuka uygun adil ve kalıcı çözüm olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.