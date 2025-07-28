Pakistan Bakanı'ndan Erdoğan'a Övgü - Son Dakika
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Pakistan Bakanı'ndan Erdoğan'a Övgü

Pakistan Bakanı\'ndan Erdoğan\'a Övgü
28.07.2025 22:46
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Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve yöneticiliğine övgüde bulunarak, Filistin başta olmak üzere Müslümanlarla ilgili küresel konulardaki güçlü duruşuna dikkati çekti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve yöneticiliğine övgüde bulunarak, Filistin başta olmak üzere Müslümanlarla ilgili küresel konulardaki güçlü duruşuna dikkati çekti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığından edinilen bilgiye göre, TRT Urduca Müdürü Dr. Furkan Hamit'in "Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyasının Kaplanı" başlıklı son kitabı için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TRT Urduca Müdürü Hamit, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Tarar etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "halkın lideri ve etkili bir yönetici" olarak nitelendirerek, Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu.

Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara işaret eden Tarar, Erdoğan'ın özellikle kriz dönemlerinde yürüttüğü insani girişimlere dikkati çekti.

Tarar, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı destek ve insani ortak değerlere dayandığını ve bunun Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar uzandığını anlattı.

İki ülke halkları arasında duygusal bir bağ bulunduğuna değinen Tarar, "Doğal afetlerden milli gurur yaşanan anlara kadar, insanlarımız yan yana duruyor, empati ve sevinçle birleşiyor." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada güçlü bir duruş sergiliyor"

Tarar, Erdoğan'ın Filistin meselesi başta olmak üzere Müslümanlarla ilgili küresel konularda güçlü bir duruş sergilediğine işaret ederek, Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası platformlardaki güçlü desteğini takdirle karşıladığını söyledi.

Gazze'de devam eden insani ablukayı kınayan Tarar, "Pakistan, yardım, destek ve dualarla Filistin'in yanında durmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Tarar, Hamit'in Erdoğan'ı "dünyanın kaplanı" olarak adlandırdığını ve bunun adanan bir liderlikle küresel alanda kazanılan bir unvan olduğunu belirterek, Hamit'i kitabı dolayısıyla tebrik etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Müslüman dünyasında kalıcı bir iz bıraktı"

"Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyasının Kaplanı" başlıklı kitabın yazarı Hamit de Erdoğan'ın olağanüstü bir devlet adamı ve lider olduğunu belirterek, sadece Türkiye'de değil, tüm Müslüman dünyasında kalıcı bir iz bıraktığını vurguladı.

Hamit, Erdoğan'ın siyasi yolculuğunu kamuya hizmet, refah odaklı yönetişim ve demokratik değerlere sarsılmaz bağlılık olarak tanımlayarak, "Onun mücadelesi ve vizyonu Türkiye tarihinin sadece birer bölümü değil, tüm Müslüman ümmet için bir ilham kaynağıdır." dedi.

Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin başarılarına dikkati çeken Hamit, Erdoğan'ın etkisinin ulusal sınırları aştığını ve onu küresel alanda Müslümanlar için yönlendirici bir güç haline getirdiğini söyledi.

Hamit, Pakistan ile Türkiye arasındaki derin manevi ve tarihi bağlara işaret ederek, Erdoğan'ın Pakistan yönetimi ve halkıyla da derin bir bağ geliştirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Bakanı'ndan Erdoğan'a Övgü - Son Dakika

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