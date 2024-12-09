Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Isparta'daki Helikopter Kazası İçin Taziye

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı diledi.

Şerif, sosyal medya platformu X hesabından, Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 Türk askerinin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu bildiren Şerif, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve özellikle de bu trajedide sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.