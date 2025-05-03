Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu ile görüştü - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu ile görüştü

- Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu ile görüştü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya gelerek, Hindistan'nın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki saldırının ardından yaşanan bölgesel gelişmeleri...

03.05.2025 18:56
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- Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu ile görüştü

İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya gelerek, Hindistan'nın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki saldırının ardından yaşanan bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve kardeşçe bağları yeniden teyit etti. Hindistan'nın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki saldırının ardından yaşanan bölgesel gelişmeleri ele aldı ve Hindistan'ın provokatör eylemlerine rağmen Pakistan'ın sağduyulu bir tutum sergilediğini belirtti. Görüşme sırasında Başbakan Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a içten dileklerini iletirken, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik sürekli desteği için teşekkür etti. Şahbaz, Türkiye'nin desteğini, iki ülke halkları ve hükümetleri arasındaki köklü ve zamana dayanıklı kardeşlik ilişkilerinin bir yansıması olarak nitelendirdi.

"Hindistan'ın Pakistan'ı Pahalgam'daki olayla ilişkilendirme çabaları temelsizdir"

Görüşme sırasında Pakistan'ın terörizmi her biçimiyle daima kınadığını vurgulayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Pakistan'ı Pahalgam'daki olayla ilişkilendirme çabalarının temelsiz olduğunu ve ülkenin terörle mücadele çabalarından dikkatleri başka yöne çekmeyi amaçladığını söyledi. Hindistan'ın saldırıyla Pakistan arasında bir bağ kurabilecek herhangi bir güvenilir kanıt sunamadığını ifade eden Şerif, bunun Pakistan'ı karalama amacı taşıyan bilinçli bir girişim olduğunu, ancak Pakistan'ın barış ve istikrar konusundaki kararlılığından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Olayla ilgili güvenilir, şeffaf ve tarafsız bir uluslararası soruşturma çağrısını yineleyen Başbakan Şerif, böyle bir soruşturmada iş birliği yapacaklarını ve Türkiye'nin de sürece dahil olmayı tercih etmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Büyükelçiden itidal çağrısı

Türk Büyükelçi Neziroğlu ise, Pakistan'ın tutumuna destek verdiğini kaydederek, tüm taraflara gerilimi azaltmak ve Güney Asya'da barış ve güvenliği korumak için itidal çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu ile görüştü - Son Dakika

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