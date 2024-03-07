Pakistan Büyükelçiliği, Kadınların Liderliği Etkinliği Düzenledi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınların Liderliği" başlıklı etkinlik düzenledi.
Büyükelçilik konutundaki etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan ilk kadın Türk milli okçu Gizem Girişmen, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Kepenekci, Ankara Yabancı Misyon Şef Eşleri (SHOM) Başkanı Louma Kabalan Muallim, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şebnem Akçapar ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Kurucusu Prof. Dr. Feride Acar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan, Pakistan'da siyasal ve toplumsal meselelerde öncülük etmiş kadınlara ilişkin videonun gösterilmesiyle devam eden etkinlikte, Pakistan Milli Marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar konuşma yaptı.
Büyükelçi Cüneyd, Dünya Kadınlar Günü'nün sadece 8 Mart'ta değil, her gün kutlanması gerektiğini belirterek, hem ezilen hem de başarılı olan kadınlara desteğini dile getirdi. Kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin tarihte en çok sağlandığı dönemden geçildiğine işaret eden Cüneyd, dünyanın pek çok yerinde kadınların yüksek mevkilere geldiğini söyledi.
Cüneyd, kadınların eşit haklara kavuşmaması durumunda toplumun herhangi bir alanda ilerleyemeyeceğini kaydetti. Okuduğu kitapların çoğunun kadın yazarlar tarafından yazıldığını aktaran Cüneyd, bu kitapların kendisine hayatın neden ibaret olduğunu gösterdiğini anlattı.
"Eşitliği tehdit eden güçlüklerle mücadele etmek zorundayız"
Antalya Milletvekili Özbudun da kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal haklarını vurgulamasına fırsat tanıdığı için Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkati çekerek, "Bu yeterli değil çünkü yılın her gününde çeşitli zorluklarla mücadele ediyoruz. O nedenle, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliği tehdit eden güçlüklerle mücadele etmek zorundayız. İnanıyorum ki birbirimizi desteklediğimiz sürece tüm eşitsizliklerin üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.
Milli okçu Girişmen ise her sporcunun kararlılık ve çabalarının madalyayla taçlandırılmasını hayal ettiğini belirterek, başarılarının, kadınların kendine yeni hedefler koymaya teşvik etmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Kadınların kariyerindeki "cam tavan"
Rektör Yardımcısı Kepenekci, kadınların siyasal ve toplumsal hak talepleriyle toplumdaki pozisyonunun güçlendiğini, lider kadınların toplumsal hayatta yerini aldığını vurguladı.
SHOM Başkanı Muallim, kadınların hakları için mücadele etmeyi sürdürmesi gerektiğinin altını çizerek, dinlerin kadınlara halihazırda haklarını teslim ettiği değerlendirmesinde bulundu.
DMEDD Başkanı Akçapar da kadınların istihdamda, siyasette ve akademisyen olarak üniversitelerde katılımının düşüklüğüne dikkati çekerek, kadınların kariyerlerinde yükselirken bir noktada bu yükselişi durduran "cam tavan" ile karşılaştıklarını söyledi.
Prof. Dr. Acar ise Dünya Kadınlar Günü'nün sadece kutlama günü değil aynı zamanda sorgulama günü olduğunu vurgulayarak, kadınların karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar konusunda farkındalığın tazelenmesinin önemine işaret etti.
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