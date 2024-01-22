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Pakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun kalkınmasına tam bağlı olduklarını vurguladı - Son Dakika
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Pakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun kalkınmasına tam bağlı olduklarını vurguladı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) yüksek kaliteli kalkınmasına tam bağlı olduklarını vurgulayarak Pekin yönetiminin CPEC'in ikinci aşamasına desteğinin Pakistan'ın ekonomik kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Alvi, ayrıca Çin'in Pakistan'ın ekonomisinin istikrara kavuşması için verdiği desteği övdü ve CPEC'in Pakistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru\'nun kalkınmasına tam bağlı olduklarını vurguladı
22.01.2024 - 14:55,
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) yüksek kaliteli kalkınmasına tam bağlı olduklarını vurgulayarak Pekin yönetiminin CPEC'in ikinci aşamasına desteğinin Pakistan'ın ekonomik kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 4. CPEC Ortak Çalışma Grubu toplantısına katılmak üzere İslamabad'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sun Veydong, Alvi tarafından kabul edildi.

Görüşmede Alvi, CPEC'in yüksek kaliteli kalkınmasına tam bağlı olduklarını belirterek Pekin yönetiminin CPEC'in ikinci aşamasına desteğinin, Pakistan'ın ekonomik kalkınması için çok önemli olduğunu kaydetti.

Alvi, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ikili ilişkileri daha da güçlendireceğine işaret ederek Çin'in Pakistan'ın ekonomisinin istikrara kavuşması için verdiği desteği övdü.

Çin'in Pakistan'ı zor zamanlarda daima desteklediğini vurgulayan Alvi, İslamabad'ın, Tibet ve Sincan Uygur özerk bölgeleri, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Tayvan, Güney Çin Denizi ve "tek Çin" politikası dahil olmak üzere tüm temel meselelerde Pekin'e destek vermeyi sürdüreceğini yineledi.

Alvi, CPEC'in Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına destek vermesinin yanında, ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya da yardımcı olduğunu belirterek Pakistan'ın sosyoekonomik kalkınması için bilgi teknolojisi, eğitim, sağlık, tarım ve yoksulluğun azaltılması konusunda Çin'in deneyimlerini öğrenmek istediğine dikkati çekti.

CPEC projesi

CPEC kapsamında Pakistan'da enerji, hidroelektrik, yol ve toplu taşımada 25 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gvadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun kalkınmasına tam bağlı olduklarını vurguladı - Son Dakika
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