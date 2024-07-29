Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın öldürülmesi emrini veren TLP Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın öldürülmesi emrini veren TLP Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazı Faiz İsa'nın öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin Başkan Yardımcısı Seyid Zahirül Hasan Şah, polis tarafından gözaltına alındı. Şah'ın destekçilerine yaptığı bir konuşmada, İsa'yı öldüren kişiye 36 bin dolar vereceğini söylediği görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı İsa, 2024 yılında İslami değerlere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

29.07.2024 17:53
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Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazı Faiz İsa'nın öldürülmesi emrini veren Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin Başkan Yardımcısı Seyid Zahirül Hasan Şah, gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, TLP Başkan Yardımcısı Şah'ın destekçilerine yaptığı bir konuşmada, Anayasa Mahkemesi Başkanı İsa'yı öldüren kişiye 36 bin dolar vereceğini söyledi.

Şah'ın konuşmasına dair görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin üzerine çalışma başlatan polis, Pencap eyaletinin Okara bölgesinde Şah'ı gözaltına aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazı Faiz İsa, Şubat 2024'te İslami değerlere saygısızlık yapan Ahmedilere mensup bir kişiyi kefaletle serbest bırakmıştı.

İsa, söz konusu tarihten bu yana çeşitli gruplar tarafından eleştirilmişti.

Pakistan'da 1974'te yapılan değişiklikle Ahmedilerin Müslümanlar arasında sayılmadığı kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın öldürülmesi emrini veren TLP Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika

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