Pakistan'da cami yakınındaki saldırıda 21 kişi öldü, İran Dışişleri Sözcüsü kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'da cami yakınındaki saldırıda 21 kişi öldü, İran Dışişleri Sözcüsü kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir cami yakınında düzenlenen saldırıda 15'i polis 21 kişi öldü, 80'den fazla kişi yaralandı; çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi saldırıyı kınadı.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınlarında düzenlenen saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı'na göre, Bekayi, Pakistan'daki saldırıyı kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Bekayi, sivillere ve emniyet güçlerine yönelik saldırıların??????? hiçbir bahanesinin olmadığını söyledi.

Bekayi ayrıca, terörle mücadele için bölge ülkelerinin işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtmişti.

Hamid, saldırının ardından teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve çatışma esnasında yerleşke içerisinde ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştiğini kaydetmişti.

Çatışmada aralarında bir keskin nişancı ve intihar saldırganının da bulunduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren yetkililer, 15'i polis olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 80'den fazla kişinin tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.???????

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıUluslararasıPakistanPolitikaGüvenlikGüncelDünyaTerörPolisCamiİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
22:24
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:43
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 23:20:02. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da cami yakınındaki saldırıda 21 kişi öldü, İran Dışişleri Sözcüsü kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement