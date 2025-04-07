- Pakistan'da Filistin'e destek grevi

KARAÇİ - Pakistan'ın ticaret merkezi Karaçi kentinde Filistin'e destek için gerçekleştirilen grev çerçevesinde tüccarlar 1 günlüğüne greve gitti. Kentte perakende ve toptan satış pazarları bugün kapalı kalacak.

Pakistan, İsrail bombardımanı altındaki Filistin'e destek sürüyor. Ülkenin ticaret merkezi Karaçi kentinde tüccarlar, Filistin'e destek grevi çerçevesinde 1 günlüğüne greve gitti. Gazze halkına destek amacıyla yapılan grev dolayısıyla kentte perakende ve toptan satış pazarları kapalı kalacak.

Tüccar dernekleri halkı greve destek olmaya çağırırken, Elektronik Pazarları Başkanı Rizwan Irfan, kentteki tüm elektronik pazarlarının kapalı kalacağını ve bunun bir birlik mesajı olduğunu belirtti. Toptan Gıda Satıcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada, "İş dünyası, Gazze halkının yanındadır" ifadeleri kullanılırken, İlaç Pazarı Genel Sekreteri Muhammed Aslam ve Hurda Pazarı Başkanı Malik Zahid, pazarlarının tamamen kapanacağını duyurdu. Karaçi Tüccarları İttifakı liderlerinden Jameel Paracha ve Tariq Yol Tüccarları İttifakı da greve destek verdiklerini bildirdi.