Pakistan'da hapishaneden 19 mahkum firar etti - Son Dakika
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Pakistan'da hapishaneden 19 mahkum firar etti

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki Rawalakot Hapishanesi'nde, aralarında idam cezasına çarptırılmış 6 kişinin de bulunduğu 19 mahkum firar etti. Bir mahkumun silahı kullanarak hücrelerin kilidini açtığı belirtilirken, firar anında çıkan çatışmada bir mahkum hayatını kaybetti. Polis, firar eden mahkumları yakalamak için bölgedeki giriş ve çıkışları durdurdu. Hükümet, soruşturma için yargı komisyonu oluşturacak ve firar olaylarını önlemek için gerekli adımları atacak.

01.07.2024 12:01
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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki Rawalakot Hapishanesi'nde, aralarında idam cezasına çarptırılmış 6 kişinin de bulunduğu 19 mahkum firar etti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Azad Cammu Keşmir'in Poonch bölgesinde bulunan Rawalakot Hapishanesi'nde silahlı bir mahkum, öğle yemeği sırasında güvenlik görevlisinden anahtarları zorla alıp hücrelerin kilidini açtı.

Aralarında idam cezasına çarptırılan 6 kişinin de bulunduğu 19 mahkum, güvenlik ihmalinden istifade ederek hapishaneden kaçtı.

Haberde mahkumun silahı nasıl ve nereden temin ettiğine ilişkin bilgi verilmezken firar anında güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmada yaralanan mahkumlardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis, Poonch bölgesine giriş ve çıkışları durdurdu

Alarm durumuna geçen polis, mahkumların yakalanması için Poonch bölgesine giriş ve çıkışları durdurdu.

Azad Cammu Keşmir Bilgi Sekreteri Ensar Yakup, yaptığı basın açıklamasında, aralarında müdür yardımcısının da bulunduğu 8 hapishane görevlisinin soruşturma için gözaltına alındığını duyurdu.

Yakup, Azad Cammu Keşmir Başbakanı Chaudhry Anwarul Hak'ın, İçişleri Bakanı Sekreteri Badar Munir'i de görevden aldığını aktararak hükümetin yüksek mahkeme başyargıcından soruşturma için yargı komisyonu oluşturmasını talep ettiğini bildirdi.

Kurulacak komisyon, görev ihmali olan, mahkumlara yardım eden görevli ve yetkilileri belirleyecek.

Ayrıca firar etmeyi kolaylaştıran faktörleri tespit ederek bu tür olayları önlemek için atılması gerekli olan adımları önerecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da hapishaneden 19 mahkum firar etti - Son Dakika

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