Pakistan'da ilk maymun çiçeği vakası - Son Dakika
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Pakistan'da ilk maymun çiçeği vakası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü, İsveç'te olduğu gibi Pakistan'da da tespit edildi. Ülkede 3 kişide maymun çiçeği vakası doğrulandı.

17.08.2024 21:53
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- Pakistan'da ilk maymun çiçeği vakası

İSLAMABAD - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen ve İsveç'te ilk vakanın tespit edilmesiyle Afrika kıtasının dışına sıçrayan maymun çiçeği virüsü bu kez Pakistan'da görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan ederken maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da sıçramış ve İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulanmıştı. İsveç'in ardından Pakistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Ülkenin Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 3 kişide maymun çiçeği tespit edildi. Pakistan'dan yapılan açıklamada, maymun çiçeği tespit edilen kişilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Pakistan'a geldiği kaydedildi. Khyber Pakhtunkhwa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Salim Khan konuya ilişkin açıklamasında iki kişide maymun çiçeğinin doğrulandığı ancak üçüncü kişiden alınan örneklerin başkent İslamabad'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne gönderildiğini söyledi. Khan, üç kişinin de karantinaya alındığını sözlerine ekledi.

Pakistan'da daha önce de maymun çiçeği vakaları tespit edilmiş ancak hangi varyant olduğu belirlenememişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, salgının başladığı 2023 Ocak ayından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çoğunluğu çocuk 27 bin maymun çiçeği vakası tespit edilirken bin 100 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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