Pakistan\'da İmran Han\'ın kurulacak yeni hükümet için başbakan adayı Ömer Eyüp Han oldu

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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın kurulacak yeni hükümet için başbakan adayı, parti Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, PTI'nın üst düzey isimlerinden eski Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, Ravalpindi'de yaptığı açıklamada, İmran Han'ın, PTI Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han'ı kurulacak yeni hükümet için başbakan adayı olarak belirlediğini açıkladı.

PTI Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, Pakistan'ı Ekim 1958'den Mart 1969'a kadar sıkıyönetim ile idare eden General Eyüp Han'ın torunu. Çeşitli hükümetlerde bakan olarak hizmet eden Ömer Eyüp Han, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navazdan (PML-N) dan 2013'te milletvekili seçilmişti.

PML-N'nin liderliğindeki koalisyon ise Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'i başbakan olarak aday göstereceklerini duyurmuştu.

Pakistan'ın 25. başbakanını seçecek Ulusal Meclis oturumunun 22-29 Şubat arasında yapılması bekleniyor.

PTI ile JUI-F bir araya geldi

PTI'dan Asad Kayser başkanlığında bir heyet, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rahman'ı ziyaret etti.

Görüşmede, PTI ile JUI-F, 8 Şubat seçimlerinde "hile yapıldığı ve bunun ülkeye istikrarsızlık ve kaos getireceği" konusunda mutabık kalarak, seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.

Kayser, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına karşı yarın ülke genelinde protesto gösterisi düzenleneceğini belirtti.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Ulusal Meclis seçimlerini, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

"Nisan 2022'de İmran Han'a karşı güven oylamasını generaller istedi" iddiası

JUI-F lideri Rahman, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Nisan 2022'de İmran Han'ın görevden düşürülmesinin arkasında Pakistanlı generallerin olduğunu iddia etti.

Rahman, Nisan 2022'de İmran Han'a karşı güven oylamasının, o dönem Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ve Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Faiz Hamid tarafından muhalefetteki siyasi partilerden istendiğini savundu.

Rahman, İmran Han'a karşı güven oylamasına katılan, aralarında PML-N ve Pakistan Halk Partisinin (PPP) de bulunduğu Pakistan Demokratik Hareketinin liderliğini yapmıştı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Ulusal Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.