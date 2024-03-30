Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yağışlar nedeniyle evlerin çatıları çöktü, seller oluştu ve bazı yollar kapandı. Şangla ve Bajaur bölgelerinde ise 4 kişi sel ve diğer olaylar sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca 5 çocuk ve 3 yetişkin yaralandı, 2 çocuk ise selde kayboldu. Güvenlik önlemleri nedeniyle bazı yollar kapatıldı.

30.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresinin (PDMA) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatılarının çöktüğü, sellerin meydana geldiği ve bazı yolların kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, eyalete bağlı Shangla bölgesinde 3 çocuk, Bajaur bölgesinde ise 1 çocuk ve 1 yetişkinin şiddetli yağış kaynaklı sel ve diğer olaylarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Eyalette seller ve çatı çökmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişinin yaralandığı vurgulanırken, 2 çocuğun da selde kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, güvenlik önlemleri nedeniyle bölgedeki bazı yolların kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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