Pakistan'da Silahlı Saldırı: 29 Ölü

Güncel

İSLAMABAD, 22 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde üç yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla perşembe günü Xinhua'ya konuşan resmi kaynaklar, olayın Kurram aşiret bölgesinde meydana geldiğini ve Şii Müslümanları taşıyan araçların hedef alındığını söyledi.

Kaynaklar, yolcuların saldırıya uğradıkları sırada ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinden Paraçinar bölgesine gitmekte olduklarını sözlerine ekledi.

Ölen ve yaralananların arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten kaynaklar, yaralıların yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari saldırıyı kınayarak, faillerin en kısa sürede yakalanması talimatını verdi.