Pakistan'da silahlı saldırı: Bir polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da silahlı saldırı: Bir polis memuru hayatını kaybetti

Pakistan\'da silahlı saldırı: Bir polis memuru hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, bir polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda, çocuk felci aşısı yapmak için görevlendirilen gruba ateş açan saldırgan, personeli koruyan polisi vurdu. Henüz saldırıyı üstlenen herhangi bir grup bulunmamaktadır.

30.04.2024 15:49
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, bir polis memuru hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Dilawar Khan, meslektaşının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Khan, Bajaur bölgesinde bir saldırganın çocuk felci aşısını yapmak için görevlendirilen gruba ateş açmasıyla personeli koruyan polisin vurulduğunu belirtti.

Khan, söz konusu polis memurunun saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

Kaynak: AA

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