Pakistan'da Toprak Kavgası: Ölü Sayısı 43'e, Yaralı Sayısı 180'e Çıktı - Son Dakika
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Pakistan'da Toprak Kavgası: Ölü Sayısı 43'e, Yaralı Sayısı 180'e Çıktı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında çıkan toprak kavgası nedeniyle çıkan silahlı çatışmalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 180'e yükseldi. Çatışmaların devam ettiği belirtilirken, bölgedeki tansiyon sebebiyle okullar tatil edildi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çatışmaların mezhep çatışmasına dönüştüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

30.07.2024 22:17
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki aşiret arasında toprak kavgası nedeniyle çıkan silahlı çatışmalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 180'e çıktı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 6 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak kavgası nedeniyle çıkan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, farklı aşiret büyüklerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandığını açıklasa da çatışmaların, Kurram'ın çeşitli noktalarında devam ettiğini aktardı.

Gece boyu devam eden havan topu saldırıları sonucu 8 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Son 6 gündür devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43'e, yaralananların sayısının 180'e yükseldiğini bildiren yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Kurram bölgesinden eski milletvekili Sahid Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta toprak kavgası sebebiyle çıkan olayların halihazırda mezhep çatışmasına dönüştüğünü belirterek "Bazı bölgelerde ateşkes uygulandı fakat hala ateş altında olan yerler var. Şiddeti durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kara yollarında trafik akışı durduruldu

Bölgedeki tansiyonun yüksek olması sebebiyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu.

Peşaver ile Paraçinar'ı birbirine bağlayan kara yolu, ulaşıma kapatıldı.

Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmaya dönüşmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor. Kurram'ın Paraçinar ilçesi Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Toprak Kavgası: Ölü Sayısı 43'e, Yaralı Sayısı 180'e Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Toprak Kavgası: Ölü Sayısı 43'e, Yaralı Sayısı 180'e Çıktı - Son Dakika
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