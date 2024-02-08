Pakistan\'da seçimler başladı, 128 milyon seçmen oy kullanacak

Pakistan'da 128 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.
Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi için vatandaşlar, ülke genelinde sandıklara gitmeye başladı.
Ulusal Meclis'teki 266 sandalye için 5 bin 121, 4 eyaletin meclislerindeki 593 sandalye için ise 12 bin 695 aday yarışıyor.
Ülke genelinde kurulan 90 bin 675 sandıkta vatandaşlar, 5 yıl görev yapacak Ulusal Meclis ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.
Başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Peşaver ve Kuetta gibi şehirlerde seçmenler, oy vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Pakistan'da 2013'te seçime katılım oranı yüzde 55,02, 2018'de ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.
128,5 milyon seçmen
Seçim Komisyonu verilerine göre, 241,49 milyon nüfusa sahip Pakistan'da kayıtlı 128 milyon 585 bin 760 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 69,2 milyonunu erkekler, 59,3 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor.
100'ün üzerinde uluslararası seçim gözlemcisi ve yabancı gazeteci de seçimleri takip ediyor.
Oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erecek.
Resmi olmayan sonuçların gece yarısına doğru gelmeye başlaması ve yarın kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.
Ulusal Meclis'te 336 sandalye bulunuyor
Pakistan Ulusal Meclisi'nde 336 sandalye bulunuyor. Ulusal Meclis'teki 336 sandalyeden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu, sadece 266 sandalye için milletvekillerinin yarışacağı anlamına geliyor.
Ulusal Meclis'te sandalye elde etme yarışına giren her siyasi parti, Seçim Komisyonuna önceden hazırladıkları 60'ı kadın ve 10'u dini azınlık olmak üzere 70 kişilik listeleri teslim ediyor. Bu 70 sandalye de oyların yüzde 5'inden fazlasını alan partiler arasında nispi temsil yoluyla paylaştırılıyor. Söz konusu 70 sandalye için milletvekilleri aday olmuyor.
Hükümeti kuracak başbakan da Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek. Mecliste 169 salt çoğunluğu sağlayan aday, ülkenin 25. başbakanı olacak.
Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri eski Başbakan Navaz Şerif ve eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu PakistanHalk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, başbakanlık koltuğu için seçimlerdeki en güçlü iki aday olarak öne çıkıyor. Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) de yine öne çıkan partiler arasında gösteriliyor.
Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı
Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.
Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.
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