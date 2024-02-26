Pakistan\'da uluslararası askeri tatbikat başladı

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İSLAMABAD, 26 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazar günü birçok ülkenin ortaklaşa yürüttüğü bir askeri tatbikat başladı.

Pakistan ordusunun medya kanadı olan Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7. Uluslararası Pakistan Ordusu Ekip Ruhu Tatbikatı-2024 için eyaletin Pabbi bölgesinde açılış töreni düzenlendi.

Açıklamaya göre tatbikata Pakistan, Bahreyn, Ürdün, Kazakistan, Suudi Arabistan, Maldivler, Fas, Katar, Sri Lanka, Tayland, Türkiye, ABD ve Özbekistan katıldı.

ISPR'ye göre tatbikat Pakistan'da her yıl düzenlenen, belirli bir göreve özgü ve vazife odaklı profesyonel bir askeri tatbikat olma özelliğini taşıyor.