Pakistan Barış Görüşmelerinde ABD ve İran'ın Sembolik Çatışması ve Türkiye'nin Barış Yapıcı Rolü

12.04.2026 13:29
Pakistan'daki barış görüşmelerinde, İran ve ABD temsilcileri arasında sembolik bir karşıtlık yaşandı. İran, '168' sembolüyle insanlık vicdanını hatırlatırken, ABD'nin tehdit dili dikkat çekti. Türkiye'nin barış çabaları ise bu süreçte öne çıkıyor.

Pakistan'daki barış görüşmelerinde, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın uçağındaki 'Minab 168' fotoğrafı, ABD'nin geçmişteki vahşetini hatırlatarak insanlık vicdanında yer edindi. İran müzakere heyetine bu adı verirken, ABD heyeti tehdit diliyle yola çıktı ve Başkan Trump'ın 'sıfırlama' açıklamaları yıkıcı bir akla işaret etti. Görüşmelerde İran 168 (kız çocuğu) sembolüyle, ABD ise U-235 (atom bombası) sembolüyle oturdu, zalimler ile mazlumların karşılaşmasının değişmediğini gösterdi.

Buna rağmen, dünya çok kutuplu bir yapıya geçişle daha adil bir dünya talebinin yükseldiği bir dönemden geçiyor ve bu sesler özellikle Doğu'dan, başta Türkiye'den geliyor. Başkan Erdoğan, bölgenin barışa kavuşması için çaba gösteriyor ve 'Barış Yapıcı' olarak nitelendiriliyor. Vuslat Platformu'nun düzenlediği konferansta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin geçmişteki faili meçhul cinayetlerden bugünkü küresel barış rolüne evrildiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın insan hakları merkezli duruşunun bu başarıdaki etkisini altını çizdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

