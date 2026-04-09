Pakistan'dan ABD-Iran Ateşkesi İçin İşbirliği Vurgusu
Pakistan'dan ABD-Iran Ateşkesi İçin İşbirliği Vurgusu

09.04.2026 16:26
Başbakan Şerif, ABD-Iran ateşkesinin kalıcı barışa dönüşmesi için Fransa ile işbirliği yapacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ülkesinin ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yol açmasını sağlamak için Fransa da dahil olmak üzere, ortakları ve dostlarıyla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Şerif, Macron ile telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada Şerif, Macron'un ABD ve İran arasında sağlanan ateşkeste, her iki tarafın da müzakere masasına oturmasına yardımcı olma konusundaki samimi çabalarından dolayı Pakistan'a tebriklerini ilettiğini belirtti.

Macron'un, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak barış görüşmelerinin başarılı geçmesini temenni ettiğini aktaran Şerif, "Pakistan, bu fırsatın kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yol açmasını sağlamak için Fransa da dahil olmak üzere ortakları ve dostlarıyla çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şerif, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırganlığıyla ilgili "ciddi endişelerini" paylaştıklarını belirterek "Şiddetin ve masum insanların can kayıplarının sona erdirilmesinin acil gerekliliğinin altını çizdik, böylece bölge genelinde barış yeniden sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, başka bir sosyal medya paylaşımında da Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Kral Al Halife'nin, Pakistan'ın ABD ve İran ateşkesini "kolaylaştırma yönündeki" samimi çabalarına destek verdiğini belirten Şerif, şu değerlendirmede bulundu:

"Son çatışmalar sırasında Bahreyn liderliğinin sergilediği örnek teşkil eden itidale derin takdirimi ifade ettim ve değerli can kayıpları için başsağlığı dileklerimi ilettim, yaralıların hızlı iyileşmesi için dua ettim. Bölgesel barış ve istikrar için yakın işbirliğine devam etme taahhüdümüzü yineledik."

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'dan ABD-Iran Ateşkesi İçin İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Pakistan'dan ABD-Iran Ateşkesi İçin İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
