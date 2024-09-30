Pakistan'dan Filistin'e 10. Tıbbi Yardım Sevkiyatı

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İSLAMABAD, 30 Eylül (Xinhua) -- Pakistan, Pazar günü Filistin'e tıbbi yardım malzemelerinden oluşan 10. yardım sevkiyatını gönderdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yardımın, daha sonra Filistin'e iletilmek üzere Ürdün'e ulaştırılacağı belirtildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na göre 40 ton temel ilaç malzemesinden oluşan 10. yardım partisi Gazze halkına tıbbi destek sağlamayı amaçlıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu girişim, Pakistan'ın insani amaçları destekleme ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kurumun, Pakistanlı bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde Gazze halkı için mevcut parti da dahil olmak üzere toplam 1.151 ton yardım gönderdiği vurgulandı.