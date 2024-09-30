Pakistan'dan İsrail'e Sert Tepki

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İSLAMABAD, 30 Eylül (Xinhua) -- Pakistan, İsrail'in Ortadoğu'da giderek artan şekilde maceracı bir politika izlemesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in sivil halka yönelik dizginlenemeyen saldırılarının ve uluslararası hukuku hiçe saymasının endişe verici boyutlara ulaştığı söyledi.

Açıklamada İsrail güçlerinin son birkaç gündür Lübnan'ın egemenliğini kabul edilemez şekilde ihlal ettiği, sivil nüfusun yaşadığı merkezleri acımasızca hedef aldığı ve bölgedeki istikrar ve güvenliği baltaladığı ifade edildi.

Bakanlık, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Lübnan halkına en derin taziyelerini ilettiklerini belirtti.

Açıklamada, "Pakistan, Lübnan halkıyla dayanışmasını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in bölgedeki maceracı eylemlerine ve uluslararası hukuka yönelik ihlallerine son vermeye ve Ortadoğu'da barışı yeniden tesis etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.