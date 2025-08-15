Pakistan'dan Netanyahu'ya Kınama - Son Dakika
Pakistan'dan Netanyahu'ya Kınama

15.08.2025 16:59
Pakistan, Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' vizyonunu şiddetle kınadı ve uluslararası hukuka çağrı yaptı.

Pakistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamalarını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Netanyahu'nun duyurduğu "Büyük İsrail" vizyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan, İsrail işgalci gücünün, sözde 'Büyük İsrail'in kurulmasına ve Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planlarına ilişkin açıklamalarını şiddetle kınamakta ve reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dünya devletlerine İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden ve Filistin topraklarındaki işgalinin genişletilmesini amaçlayan fikirlerini reddetme çağrısı yapılan açıklamada, Filistinlilere yönelik insanlık suçlarının sonlandırılması için somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın, Filistinlilerin kaderlerini tayin hakkını ve 1967 öncesi sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği belirtildi.

Netanyahu, "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Kaynak: AA

