Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Afganistan'dan terör endişelerini gidermesini istedi - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Afganistan'dan terör endişelerini gidermesini istedi

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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İslamabad'daki ECO toplantısında Afganistan'ın terör tehdidi dahil komşularının güvenlik endişelerini ele alması gerektiğini söyledi. Dar, bunun bölgesel işbirliği için gerekli olduğunu, çözülmemiş anlaşmazlıkların güveni zedeleyebileceğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel işbirliği açısından ilerleme kaydedilmesi için Afganistan'ın, terör tehdidi başta olmak üzere komşularının güvenlik endişelerini ele alması??????? gerektiğini söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre Dar, başkent İslamabad'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bakanlar Konseyi 30. Toplantısı'nda Afganistan ile ilişkiler hakkında değerlendirmede bulundu.

Dar, Pakistan'ın "barışçıl, refah içinde ve istikrarlı" bir Afganistan görmeyi istediğini ifade ederek, kendi içinde ve komşularıyla barış içindeki ECO çerçevesine tamamen entegre edilmiş bir Afganistan'ın hem halk hem de bölge için faydalı olacağını belirtti.

"Aynı zamanda anlamlı bir ilerleme, Afgan yetkililerin, özellikle terör tehdidi gibi komşularının güvenlik endişelerini ele almasını gerektiriyor." diyen Dar, bölgesel ekonomik ortaklıkların sürdürülebilirliği için güvenli ve istikrarlı çevrenin önemini vurguladı.

Dar, "Çözülmemiş anlaşmazlıklar ve uluslararası yükümlülüklerin karşılanmaması bu güveni zedeleyebilir ve ekonomik süreci sekteye uğratabilir." ifadelerini kullandı.

Ticaret ve yatırımın kapsamının genişletilmesi, bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi, ECO Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi gibi hedefleri olduğuna dikkati çeken Dar, ekonomik gelişme için bölgede istikrar olması gerektiğinin altını çizdi.

Dar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa yönelik diplomatik çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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