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Pakistan Dışişleri Bakanı, İran'ın saldırısının ilişkilere zarar verdiğini belirtti - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanı, İran'ın saldırısının ilişkilere zarar verdiğini belirtti

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, 'Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor.' ifadesini kullandı. Jilani, terörün bölge için ortak bir tehdit olduğunu belirterek, terörün yok edilmesi için ortak ve koordineli çabaların önemine dikkat çekti. İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletinde örgüt kamplarını hedef alması üzerine Pakistan, İran Büyükelçisini geri çağırdı ve İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, İran\'ın saldırısının ilişkilere zarar verdiğini belirtti
17.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 22:58
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Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, "Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Jilani, Tahran'ın saldırısının sadece Pakistan'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmediğini, aynı zamanda uluslararası hukukun ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ruhunun çok kötü şekilde ihlali olduğunu vurguladı.

Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, "Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Terörün bölge için ortak bir tehdit olduğunu belirten Jilani, terörün yok edilmesi için ortak ve koordineli çabaların önemine dikkati çekti.

Jilani, tek taraflı eylemlerin bölgesel barışı ve istikrarı zedeleyebileceğine vurgu yaparak, bölgedeki hiçbir ülkenin bu tehlikeli yolda yürümemesi gerektiğini ifade etti.

İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletinde örgüt kamplarını hedef alması

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, şu anda İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA
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Pakistan, Tahran, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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