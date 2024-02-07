Pakistan Dışişleri Bakanlığı, genel seçimler öncesi demokratik süreci koruma kararlılığını belirtti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, yarın yapılacak genel seçimler öncesi kapsayıcı demokratik süreci korumaya tam kararlı olduklarını belirtti.
Sözcü Beluç, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell'in Pakistan'daki genel seçimler öncesi siyasi partilere ve milletvekili adaylarına yönelik şiddetten endişe duyduğuna yönelik ifadelerine cevap verdi.
Yarın yapılacak genel seçimler öncesi kapsayıcı demokratik süreci korumaya tam kararlı olduklarını belirten Beluç, hukukun üstünlüğünü desteklediklerini, anayasa tarafından güvence altına alınan insan haklarını ve temel özgürlükleri koruduklarını vurguladı.
Beluç, yarınki seçimler için güvenlik planlarının tamamlandığına işaret ederek, hukuk sistemlerinin adil yargılanma hakkı sağladığını ve seçim süreciyle ilgili şikayetler için çeşitli hukuk yollarının mevcut olduğunu kaydetti.
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Throssell, dün, Pakistanlı yetkililere çağrıda bulunarak, kapsayıcı ve anlamlı demokratik süreç için temel özgürlüklerin desteklenmesi gerektiğini vurgulamış, siyasi partilere ve milletvekili adaylarına yönelik şiddetten endişe duyduğunu dile getirmişti.
Throssell, eski Başbakan İmran Han hakkında seçimlere girmesini engelleyen ve uzun süreli hapis cezaları almasına yol açan çok sayıda dava açıldığını hatırlatmıştı.
Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) siyasetçileri ve destekçilerine yönelik "uzun süreli tutuklamalar, gözaltılar ve tacizlerin" yaşandığına dikkati çeken Throssell, bu durumdan rahatsızlık duyduklarını kaydetmişti.
Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı
Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti.
Han'a, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.
Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.
Han, 5 günde üç farklı hapis cezası almıştı
Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Ayrıca mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.
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