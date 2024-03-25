Pakistan Donanması, Açık Denizde Yanan İranlı Balıkçıları Kurtardı

Pakistan donanmasına ait savaş gemisi, açık denizde tekneleri yanan 8 İranlı balıkçıyı kurtardı.
İran devlet televizyonu, 8 balıkçının Pakistan savaş gemisi tarafından kurtarıldığını duyurdu.
Açık denizde tekneleri yanan İranlı balıkçıların acil yardım çağrısı yapması üzerine bölgedeki Pakistan donanmasına ait savaş gemisinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Söz konusu savaş gemisinin, tüm balıkçıları kurtardıktan sonra teknedeki yangını söndürdüğü kaydedildi.
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