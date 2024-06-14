Pakistan, Filistin'e 300 Tonluk İnsani Yardım Sevkiyatını Gerçekleştirdi

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Pakistan, Filistin'e gidecek 300 tonluk 9'uncu insani yardım sevkiyatını gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, içinde ilaç, gıda ve hijyen gereçleri bulunan insani yardım paketi, Ürdün'e doğru yola çıkarıldı.

Çadır, battaniye ve cerrahi malzemeler gibi eşyaların da olduğu 300 tonluk 9'uncu insani yardım paketinin Ürdün'e varmasının ardından Gazze'de dağıtılması planlanıyor.