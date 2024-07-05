Pakistan, Gazze'den gelen tıp öğrencilerine eğitim imkanı sağlayacak

Güncel

İSLAMABAD, 5 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan, insani gerekçelerle, Gazze Şeridi'nden gelen tıp öğrencilerinin eğitimlerini bu ülkede tamamlamalarına izin verme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, Perşembe günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, söz konusu kararın Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın talimatıyla alındığını kaydetti.

Baloch, Gazze'den gelen Filistinli öğrencilerin yakında 20-30 kişilik gruplar halinde Pakistan'daki tıp fakültelerine kabul edileceğini belirtti.

Sözcüye göre bu karar, Gazze'nin sağlık sistemindeki kritik ihtiyaçları karşılamak üzere Gazzeli öğrencilerin kardiyoloji, ortopedi, onkoloji, pediatri ve cerrahi alanlarında tıp eğitimlerini tamamlamasına olanak sağlayacak.