Pakistan, Gazze'den gelen tıp öğrencilerine eğitim imkanı sağlayacak - Son Dakika
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Pakistan, Gazze'den gelen tıp öğrencilerine eğitim imkanı sağlayacak

Pakistan, insani gerekçelerle, Gazze Şeridi'nden gelen tıp öğrencilerinin eğitimlerini bu ülkede tamamlamalarına izin verme kararı aldı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın talimatıyla alınan kararla, Gazze'den gelen Filistinli öğrenciler yakında Pakistan'daki tıp fakültelerine kabul edilecek ve kardiyoloji, ortopedi, onkoloji, pediatri ve cerrahi alanlarında eğitimlerini tamamlayabilecekler.

05.07.2024 15:11
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İSLAMABAD, 5 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan, insani gerekçelerle, Gazze Şeridi'nden gelen tıp öğrencilerinin eğitimlerini bu ülkede tamamlamalarına izin verme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, Perşembe günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, söz konusu kararın Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın talimatıyla alındığını kaydetti.

Baloch, Gazze'den gelen Filistinli öğrencilerin yakında 20-30 kişilik gruplar halinde Pakistan'daki tıp fakültelerine kabul edileceğini belirtti.

Sözcüye göre bu karar, Gazze'nin sağlık sistemindeki kritik ihtiyaçları karşılamak üzere Gazzeli öğrencilerin kardiyoloji, ortopedi, onkoloji, pediatri ve cerrahi alanlarında tıp eğitimlerini tamamlamasına olanak sağlayacak.

Kaynak: Xinhua

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