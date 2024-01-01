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Pakistan İnsan Hakları Komisyonu: Genel seçimlerin özgür ve adil olma ihtimali az - Son Dakika
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Pakistan İnsan Hakları Komisyonu: Genel seçimlerin özgür ve adil olma ihtimali az

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin, özgür ve adil bir şekilde düzenlenme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti. Seçim Komisyonunun, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını kabul etmemesinden endişe duyulduğunu kaydeden Komisyon Eş Başkanı Munizae Jahangir, Pakistan Adalet Hareket Partisi'nin (PTI) adaylarının çoğunun başvurularının reddedilmesinin Seçim Komisyonu hakkında soru işaretleri oluşturduğunu vurguladı. Jahangir, yaklaşan seçimlerin özgür, adil veya güvenilir olacağını gösteren çok az kanıt olduğunu ifade etti.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu: Genel seçimlerin özgür ve adil olma ihtimali az
01.01.2024 - 22:39,
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Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin, özgür ve adil bir şekilde düzenlenme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu Eş Başkanı Munizae Jahangir, başkent İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Jahangir, Seçim Komisyonunun, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını kabul etmemesinden endişe duyulduğunu kaydetti.

Pakistan Adalet Hareket Partisi'nin (PTI) "sistematik bir şekilde parçalandığını" dile getiren Jahangir, Partinin adaylarının çoğunun başvurularının reddedilmesinin Seçim Komisyonu hakkında soru işaretleri oluşturduğunu vurguladı.

Jahangir, "Bu noktada, yaklaşan seçimlerin özgür, adil veya güvenilir olacağını gösteren çok az kanıt var." diye konuştu.

Vatandaşların istedikleri adaya oy vermelerine izin verilmesi gerektiğine işaret eden Jahangir, "seçim sürecinin kurgulandığına dair endişeler" bulunduğunu aktardı.

İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Han'ın milletvekili adaylığı kabul edilmemişti

Pakistan'da Seçim Komisyonu, 30 Aralık'ta cezaevindeki eski Başbakan Han'ın şubatta yapılacak genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını, hakkındaki mahkumiyeti kararı nedeniyle anayasal olarak milletvekili adayı olamayacağı gerekçesiyle kabul etmemişti.

Han'ın avukatı Azhar Siddique ise kararı temyize götüreceklerini duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, ayrıca Han'ın eski kabine üyelerinin başvurularını da reddetmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Pakistan İnsan Hakları Komisyonu: Genel seçimlerin özgür ve adil olma ihtimali az - Son Dakika


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