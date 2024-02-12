Pakistan, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı - Son Dakika
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Pakistan, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

Pakistan, İsrail\'in Gazze\'deki saldırısını kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırısını kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığına son verme çağrısı yaptı. İsrail'in saldırıları sonucunda Refah'ta yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

12.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:27
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Pakistan, Filistin halkının yıkıma ve katliama maruz kaldığı, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a saldırısının, Gazze halkını soykırımdan korumak için Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarını ihlal ettiği belirtildi.

Filistin halkının yıkıma ve katliama maruz kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırısı şiddetle kınanarak, bu saldırının Gazze'nin 4 aydan fazladır şahit olduğu insani felaketi artıracağı ve potansiyel ateşkes için devam eden çabaları tehlikeye atacağı vurgulandı.

Uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in saldırganlığına ve insanlığa karşı aralıksız şekilde işlediği suçlara son vermek için derhal tedbir alınması istendi.

Refah saldırıları

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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