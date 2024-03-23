Pakistan\'ın Ankara Büyükelçiliği Milli Günü\'nü kutladı

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Pakistan Milli Günü'nü kutlamak için tören düzenlendi.

Törende, Pakistan bayrağı milli marş eşliğinde göndere çekildi, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in özel mesajları okundu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, yaptığı konuşmada, Pakistan Milli Günü'nün tarihi önemini dile getirdi.

Pakistan Milli Günü'nün, "kurucu ataların alt kıtadaki Müslümanlar için bağımsız bir vatan kurmak için yaptıkları büyük fedakarlıkların bir hatırlatıcısı" olduğunu vurgulayan Cüneyd, Pakistan'ı barış, ilerleme ve insanlık onurunun sacayağı haline getirme konusundaki kararlılığın yeniden teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Cüneyd, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını belirtti.

Cüneyd, İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin Pakistan bayrağının renginde aydınlatılması ve tebrik mesajları için Türkiye'ye teşekkür etti.