Pakistan ve ABD İlişkileri Güçleniyor

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dar ve Rubio telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan iki bakan, Pakistan ile ABD arasındaki çok yönlü işbirliğini güçlendirme taahhütlerini yineledi.

Dar ve Rubio, ayrıca ikili ilişkilerin olumlu gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.