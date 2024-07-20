Pakistan ve Endonezya, UAD'nin İsrail'in Filistin işgaline ilişkin görüşünü memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Pakistan ve Endonezya, UAD'nin İsrail'in Filistin işgaline ilişkin görüşünü memnuniyetle karşıladı

Pakistan ve Endonezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirten danışma görüşünü memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, UAD'nin kararının Filistin halkının meşru mücadelesini doğruladığını ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Endonezya Dışişleri Bakanlığı ise UAD'nin uluslararası düzeni koruma rolünü yerine getirdiğini vurgulayarak, Filistinliler için adalet sağlama arzusuna cevap verdiğini belirtti.

20.07.2024 16:35
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Pakistan ve Endonezya, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, UAD'nin İsrail'in işgaline ve Filistin topraklarını gasbetmesine son vermesi yönünde karar almasının Filistin halkının meşru mücadelesini doğruladığını belirtti.

Şerif, UAD'nin kararının uygulanması ve Filistin halkına ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüm aracılığıyla kendi kaderini tayin hakkının tanınmasını sağlaması için uluslararası topluma ve BM'ye çağrıda bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise mahkemenin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının "hukuka aykırı" olduğunu tespit ederek kurallara dayalı bir uluslararası düzeni koruma rolünü yerine getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu görüş, Endonezya'nın ve uluslararası toplumun geri kalanının Filistinliler için adalet sağlama arzusuna cevap vermiştir." ifadelerine yer verildi.

UAD'nin, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşü

UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, dün, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamıştı.

UAD, Lahey'deki oturumda, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda bulunduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Endonezya, UAD'nin İsrail'in Filistin işgaline ilişkin görüşünü memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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