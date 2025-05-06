Pakistan ve İran'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Pakistan ve İran'dan İşbirliği Vurgusu

Pakistan ve İran, ticaret ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

06.05.2025 12:58
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İSLAMABAD, 6 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ve İran, bölgesel barış ve istikrara bağlılıklarını yeniden teyit ederek ticaret, enerji, sınır güvenliği ve bölgesel bağlantı durumu gibi kilit öneme sahip alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile konuk İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi pazartesi günü İslamabad'da bir araya geldi.

Toplantıda birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi ele alan iki taraf, ortak zorlukların ele alınması ve stratejik işbirliğinin ilerletilmesinde yakın koordinasyonun önemini vurguladı.

Erakçi, Pakistan'la ikili ilişkilerini tüm alanlarda genişletme konusunda son derece istekli olduklarını yineledi. Dar ise iki komşu ülke arasındaki köklü tarihi, kültürel ve dini bağların önemine dikkat çekti.

Pakistan'ın terörizme karşı ilkeli duruşunu bir kez daha teyit eden Dar, küresel boyutta terörle mücadeleye yönelik önemli fedakarlıklar yaptıklarını ve aşırıcılığın her türüyle mücadele etme kararlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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