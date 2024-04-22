Pakistan ve İran, Filistin direnişine desteklerini yineledi

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin halkının direnişine yönelik desteklerini yineledi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a giden İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Başbakan Şerif, başkent İslamabad'da heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Şerif, görüşmede iki ülkenin güvenlik, ticaret ve yatırım dahil çeşitli meseleleri ele aldıklarını belirterek, İran-Pakistan sınır bölgelerinin iş ve ticaret merkezine dönüştürebileceğini dile getirdi.

Şerif'ten İslam dünyasına ortak strateji geliştirme çağrısı

Tahran'ın Cammu Keşmir konusundaki desteği için teşekkür eden Şerif, İslamabad ve Tahran'ın birlikte Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vereceğini belirtti.

Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Gazze'de ateşkes talep eden kendi kararlarını dahi uygulamada başarısız olduğuna işaret ederek, Gazze'de devam eden soykırımı sona erdirmek için İslam dünyasının ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

" İsrail, ABD desteğiyle soykırım işliyor"

İran Cumhurbaşkanı Reisi de İsrail'in, kuşatılan Gazze'de ABD desteğiyle soykırım işlediğini dile getirerek, "Aralarında BM'nin de bulunduğu tüm uluslararası örgütlerin faydasız olduklarını kanıtladıklarına ve siyonist rejimin Gazze'de işlediği zalimlikleri durduramayacağına inanıyoruz." dedi.

Şerif ve Reisi, Filistin halkının direnişine yönelik desteğini yineledi.

Pakistan ve İran, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracak

Öte yandan Reisi, Pakistan ve İran'ın terörle ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlı olduğunu, terörün sadece Pakistan ve İran için değil tüm bölge için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Reisi, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Reisi, İran ile Pakistan arasındaki iyi olan ikili ilişkilerin genişlemesini istemeyenlerin olduğunu belirterek bunların önemli olmadığını kaydetti.

İki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı

İki ülke arasında güvenlik işbirliği ve serbest ekonomik bölge oluşturulması dahil 8 anlaşma imzalandı.

İslamabad yönetimi ayrıca Reisi'nin ziyareti kapsamında başkentte bir bulvara "İran Bulvarı" ismini verdi.

3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Reisi, Lahor ve Karaçi'de eyalet başbakanlarıyla da görüşecek.