Pakistan ve Kanada İlişkileri Güçleniyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamaya göre, Dar ve Anand İslamabad'da bir araya geldi.

Pakistan-Kanada ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, taraflar "karşılıklı fayda sağlayan ortaklığın" daha da güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını yineledi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki öncelikli sektörlerde işbirliğini genişletme konusunda mutabık kalındı.