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Pakistan ve Maldivler, bölgesel işbirliğiyle barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti - Son Dakika
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Pakistan ve Maldivler, bölgesel işbirliğiyle barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti

Pakistan ve Maldivler, bölgesel işbirliğiyle barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, genişleyen bölgesel işbirliği yoluyla Güney Asya'da barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti. İki lider, ticaret ve çevresel girişimler başta olmak üzere çeşitli işbirliği alanları oluşturmanın önemine dikkat çekti. Hindistan ile yaşanan tansiyonlu dönemde Maldivler ve Pakistan arasında artan görüşme trafiği dikkat çekiyor.

01.02.2024 13:13
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Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, genişleyen bölgesel işbirliği yoluyla Güney Asya'da barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kakar ile Muizzu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kakar ile Muizzu, ikili işbirliğini güçlendirmede mutabık kalırken, ticaret ve çevresel girişimler başta olmak üzere iki ülke arasında çeşitli işbirliği alanları oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

İki lider, genişleyen bölgesel işbirliği yoluyla Güney Asya'da barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu vurguladı.

Son haftalarda Hindistan ile Maldivler arasında, ülkede bulunan Hint askerleri dolayısıyla tansiyon yüksek seyrediyor. Maldivler yetkilileri, Hindistan'dan askerlerini 15 Mart'a kadar ülkeden çekmesini istediklerini bildirmişti.

Hindistan ile karşı karşıya gelinen bir dönemde Maldivler ve Pakistan arasında artan görüşme trafiği dikkati çekiyor.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi, 19 Kasım 2023'te, resmi ziyaret kapsamında Maldivler'e gitmiş, beraberindeki heyetle Devlet Başkanı Muizzu tarafından kabul edilmişti.

Solangi, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) üyesi olarak ülkesinin bölgesel işbirliğini artırmak için Maldivler ile çalışmaya kararlı olduğunu söylemişti.

Başbakan Kakar, 2 Aralık 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında, Maldivler Devlet Başkanı Muizzu ile görüşmüştü.

Pakistan'ın Male Büyükelçisi Muhammed Feyyaz, 26 Ocak'ta başkent Male'de Maldivler Savunma Bakanı Muhammed Gassan Memun tarafından kabul edilmişti.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alınırken, Pakistan ile Maldivler arasında çeşitli sektörlerde işbirliğini daha da artırma ve ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kalınmıştı.

Kaynak: AA

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