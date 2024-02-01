Pakistan ve Maldivler, bölgesel işbirliğiyle barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, genişleyen bölgesel işbirliği yoluyla Güney Asya'da barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti.
Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kakar ile Muizzu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kakar ile Muizzu, ikili işbirliğini güçlendirmede mutabık kalırken, ticaret ve çevresel girişimler başta olmak üzere iki ülke arasında çeşitli işbirliği alanları oluşturulmasının önemine dikkati çekti.
İki lider, genişleyen bölgesel işbirliği yoluyla Güney Asya'da barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu vurguladı.
Son haftalarda Hindistan ile Maldivler arasında, ülkede bulunan Hint askerleri dolayısıyla tansiyon yüksek seyrediyor. Maldivler yetkilileri, Hindistan'dan askerlerini 15 Mart'a kadar ülkeden çekmesini istediklerini bildirmişti.
Hindistan ile karşı karşıya gelinen bir dönemde Maldivler ve Pakistan arasında artan görüşme trafiği dikkati çekiyor.
Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi, 19 Kasım 2023'te, resmi ziyaret kapsamında Maldivler'e gitmiş, beraberindeki heyetle Devlet Başkanı Muizzu tarafından kabul edilmişti.
Solangi, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) üyesi olarak ülkesinin bölgesel işbirliğini artırmak için Maldivler ile çalışmaya kararlı olduğunu söylemişti.
Başbakan Kakar, 2 Aralık 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında, Maldivler Devlet Başkanı Muizzu ile görüşmüştü.
Pakistan'ın Male Büyükelçisi Muhammed Feyyaz, 26 Ocak'ta başkent Male'de Maldivler Savunma Bakanı Muhammed Gassan Memun tarafından kabul edilmişti.
Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alınırken, Pakistan ile Maldivler arasında çeşitli sektörlerde işbirliğini daha da artırma ve ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kalınmıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Pakistan ve Maldivler, bölgesel işbirliğiyle barış ve kalkınma için birlikte çalışma arzusunu belirtti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?