Palalı Sabri'nin Ölümü Davası Başladı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Gezi eylemleri sırasında eyleme katılan göstericilere pala ile saldırdığı için 'Palalı Sabri' lakabıyla bilinen Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı. Tutuklu sanık Çetin Görer, olayın bir tartışma sonrasında yaşandığını belirterek "Gezi parkı olaylarından tanıyorum, kadınlara ve polislere saldırdığını biliyorum. Özür diliyorum, bu olayın böyle olmasını istemezdim. Öldürmeye kastım yoktu" dedi.

Gezi olayları sırasında eyleme katılan göstericilere pala ile saldıran 'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi'nin geçen yıl şubat ayında Beyoğlu'ndaki bir gece kulübü önünde çıkan kavga sonucu öldürülmesine ilişkin 2 sanığın müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı bağlı bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmaya maktul Çelebi'nin ağabeyleri ve taraf avukatları katıldı. Çetin Görer, duruşmada cinayete ilişkin şunları anlattı:

"Sabri Çelebi bize küfür etti"

"Hüseyin'le oturuyorduk. Yanımıza Himmet Amca geldi. Oturuyorduk sohbet ediyorduk. Bir arabanın ters yönde bize doğru geldiğini gördük. Dükkanımızın önünde durdu. Bize 'ne bakıyorsunuz oğlum' dedi, biz de ayaklandık. Gittim yanına baktım Palalı Sabri. 'Abi sana kimse bakmıyor, işine gücüne bak' dedik. 'Sen kimsin lan' diyerek küfür etti. 'Niye küfür ediyorsun abi, bizim seninle işimiz yok' dedik. Annemize babamıza çocuğumuza küfür etti. Elimle ağzını kapattım. Hüseyin bir iki yumruk attı. 'Siz beni tanımıyor musunuz, ben Palalı Sabri'yim' diyerek tekrar küfür etti. 'Sizi öldüreceğim' dedi.

"Yanındakilere 'Bunların kafasına sıkın' dedi"

Yanındakilere, 'inin bunların kafasına sıkın' dedi. Arabadan inen adam elini beline attı. Ben de bir tokat attım. Sabri Çelebi küfür etmeye devam etti. Silahımı çıkarıp gösterdim korkutmak amaçlı. Küfürlerine devam etti. Silahı belime koydum. O silahını çekip bana 'seni öldürüp karını da karım yapacağım' dedi. Ben de hedef gözetmeksizin ayaklarına doğru sıktım. Benim şahısla hiçbir alakam da yok. Biz sadece oturuyorduk. 7-8 yıldır o işletmede çalışıyorum oralarda hiç görmemiştim.

"Kendisini Gezi Parkı olaylarından tanıyorum"

Gezi parkı olaylarından tanıyorum, kadınlara ve polislere saldırdığını biliyorum. Özür diliyorum, bu olayın böyle olmasını istemezdim. Öldürmeye kastım yoktu. Öldürmeye niyetim olsaydı kafasına sıkardım. Ben annemi çok büyük acılarla Van depreminde kaybettim. 3 yaşında hasta bir çocuğum var. Tedavisiyle kimse ilgilenemiyor. Pişmanım."

Maktulün ağabeyi Hüseyin Çelebi mahkemedeki beyanında şunları söyledi:

"Kayıtlara bakıldığında verdikleri ifadelerin yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Kardeşim silah taşımazdı. Olsaydı can havliyle kullanırdı. Yurt dışından yeni gelmişti. Tekrar gidecekti. Sanık 'çocuğum var' dedi, kardeşimin de çocuğu vardı. Ben başka bir nedenle kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyorum. Cebrail Kırmızı'nın da dahil olduğunu düşünüyorum."

Diğer ağabeyi İbrahim Çelebi de "Çetin'in iddiaları doğru değildir. Cebrail, (sanık) Hüseyin'in ağabeyidir. Bir dönem benim kardeşim Sabri ile ortaklık yapmışlardı. Garson olduğunu söyleyen Çetin neden üzerinde silah taşıyor? Kamera kayıtlarında Çetin söz konusu gece kulübüne girip çıkıyor, silahı o zaman aldığını düşünüyorum. Görüntü kayıtları kasıtlı olarak silinmiştir." dedi.

Mahkemede tanık olarak ifade veren Nihat Doğan da, Sabri Çelebi'nin silah taşımadığını belirterek, "Biz arabadaydık, geçerken bize laf attılar. Sabri abi geri geldi 'bana mı laf attınız' dedi. Adam araca yaklaştı. Bizi tehdit etti. Sonra iş yerinden silah getirdi. Ben araçtan indim. Bu sırada çalışanlardan biri bana yumruk attı. Sabri abi silah taşımazdı. 7-8 el bize ateş ettiler. Sabri abi vurulduktan sonra yumruk attılar" dedi.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenemeyen tanıkların dinlenmesine ve görüntü kayıtlarının bilirkişiye tebliğine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Çetin Görer'in 'kasten öldürme', 'korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı'nın ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

248 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştı

'Palalı' Sabri ve 10 şüpheli hakkında Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.