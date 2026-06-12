Palan Extreme 2026 Protokolü İmzalandı

ERZURUM Valiliği koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenecek Palan Extreme 2026 Organizasyonu için iş birliği protokolü imzalandı. Organizasyonun 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Palan Extreme 2026 Organizasyonu için Erzurum Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş ile kurum müdürleri katıldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VİZYONU DOĞRULTUSUNDA KARDEŞLİK ORTAMINI GÜÇLENDİRECEK'

Organizasyonun Erzurum ve Türkiye adına hayırlı olmasını dileyerek, çok yönlü hedefler taşıdığını ifade eden Erzurum Valisi Baruş, "Tarihi engin, doğası zengin kadim şehrimiz Erzurum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması; doğa sporlarının ilimizde geliştirilmesi; gençlerimizin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak doğayla buluşturulması; ilimizin dünyaya tanıtılması suretiyle turizm potansiyelinin artırılması ve vatandaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun güçlendirilmesi amacıyla bu uluslararası nitelikteki organizasyonu düzenliyoruz. Organizasyonun en önemli amaçlarından biri de İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin tanıtım videosunda ifade ettiği üzere, devletimizin 'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda ülkemizin huzur, güven ve kardeşlik ortamını güçlendirmek; ilimizin her köşesinde spor organizasyonlarının, kültürel ve turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiğini göstermektir.Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen organizasyonda kuzey ilçelerimizin doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve kültürel değerleri geniş kitlelere tanıtılmış, yarışmalar ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlamıştır. Bu yıl organizasyonun ikincisini gerçekleştiriyoruz ve yarışmalarımız Erzurum'un güney ilçelerinde yapılacaktır. Çat, Tekman, Hınıs, Karayazı ve Karaçoban ilçelerimizin doğal güzelliklerinin, tarihi mekanlarının ve turizm değerlerinin hem ülkemize hem de uluslararası kamuoyuna tanıtılması amacıyla önemli bir organizasyon icra edeceğiz" diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmanın ardından Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş protokolü imzaladı.

'HEYECAN VE ADRENALİN ÜST SAFHADA OLACAK'

Organizasyonun 28 takımdan oluşacağını söyleyen Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Toptaş, "Bu takımlardan beklentimiz 10 yurt dışı, 18 de yurt içerisinden olması. Üniversiteli yarışmacılarımızdan başlayacak etaplarımız da heyecan ve adrenalin en üst safhada olacak bisiklet, kano, sal, koşu ve buna benzer birçok yarışı ve görevler içerisine barındıran, tamamen survivor tarzı bir yarış halinde başlatacağız. Buradaki en büyük hedefimiz dijital bağımlılıkla mücadele ve Terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koymuş olacağız. Aynı zamanda da sporcularımızın arazide doğa şartlarında, doğal yaşamı, zihinsel ve el becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. En önemlisi olan da birlik ve beraberlik içerisinde, takım ruhunu, ekip ruhunu ortaya koyabilmeleri içindir. Şu an kayıtlarını yaptıran 6 tane ülkemiz var. Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kıbrıs, Kazakistan ve şu anda yapılması gereken Irak da dahil olmak üzere 4 ülkemiz daha kayıtlarını yaptıracak. İçişleri Bakanımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah program startını 21 Haziran'da Çatı ilçesinde kendisinin vermesini bekliyoruz" dedi.