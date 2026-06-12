Palan Extreme 2026 Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palan Extreme 2026 Protokolü İmzalandı

Palan Extreme 2026 Protokolü İmzalandı
12.06.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenecek Palan Extreme 2026 Organizasyonu için protokol imzalandı. Hedef, 'Terörsüz Türkiye'.

ERZURUM Valiliği koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenecek Palan Extreme 2026 Organizasyonu için iş birliği protokolü imzalandı. Organizasyonun 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Palan Extreme 2026 Organizasyonu için Erzurum Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş ile kurum müdürleri katıldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VİZYONU DOĞRULTUSUNDA KARDEŞLİK ORTAMINI GÜÇLENDİRECEK'

Organizasyonun Erzurum ve Türkiye adına hayırlı olmasını dileyerek, çok yönlü hedefler taşıdığını ifade eden Erzurum Valisi Baruş, "Tarihi engin, doğası zengin kadim şehrimiz Erzurum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması; doğa sporlarının ilimizde geliştirilmesi; gençlerimizin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak doğayla buluşturulması; ilimizin dünyaya tanıtılması suretiyle turizm potansiyelinin artırılması ve vatandaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun güçlendirilmesi amacıyla bu uluslararası nitelikteki organizasyonu düzenliyoruz. Organizasyonun en önemli amaçlarından biri de İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin tanıtım videosunda ifade ettiği üzere, devletimizin 'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda ülkemizin huzur, güven ve kardeşlik ortamını güçlendirmek; ilimizin her köşesinde spor organizasyonlarının, kültürel ve turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiğini göstermektir.Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen organizasyonda kuzey ilçelerimizin doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve kültürel değerleri geniş kitlelere tanıtılmış, yarışmalar ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlamıştır. Bu yıl organizasyonun ikincisini gerçekleştiriyoruz ve yarışmalarımız Erzurum'un güney ilçelerinde yapılacaktır. Çat, Tekman, Hınıs, Karayazı ve Karaçoban ilçelerimizin doğal güzelliklerinin, tarihi mekanlarının ve turizm değerlerinin hem ülkemize hem de uluslararası kamuoyuna tanıtılması amacıyla önemli bir organizasyon icra edeceğiz" diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmanın ardından Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş protokolü imzaladı.

'HEYECAN VE ADRENALİN ÜST SAFHADA OLACAK'

Organizasyonun 28 takımdan oluşacağını söyleyen Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulüp Başkanı Toptaş, "Bu takımlardan beklentimiz 10 yurt dışı, 18 de yurt içerisinden olması. Üniversiteli yarışmacılarımızdan başlayacak etaplarımız da heyecan ve adrenalin en üst safhada olacak bisiklet, kano, sal, koşu ve buna benzer birçok yarışı ve görevler içerisine barındıran, tamamen survivor tarzı bir yarış halinde başlatacağız. Buradaki en büyük hedefimiz dijital bağımlılıkla mücadele ve Terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koymuş olacağız. Aynı zamanda da sporcularımızın arazide doğa şartlarında, doğal yaşamı, zihinsel ve el becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. En önemlisi olan da birlik ve beraberlik içerisinde, takım ruhunu, ekip ruhunu ortaya koyabilmeleri içindir. Şu an kayıtlarını yaptıran 6 tane ülkemiz var. Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kıbrıs, Kazakistan ve şu anda yapılması gereken Irak da dahil olmak üzere 4 ülkemiz daha kayıtlarını yaptıracak. İçişleri Bakanımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah program startını 21 Haziran'da Çatı ilçesinde kendisinin vermesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palan Extreme 2026 Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Samsun’da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum
Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Sarıyer’de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

18:19
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:54
Antalya’da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi
17:46
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
17:41
Elias Jelert Galatasaray’a geri döndü
Elias Jelert Galatasaray'a geri döndü
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:58
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice’nin ailesi tazminat kazandı ölünce de borçlu çıktı
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı
16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 18:42:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Palan Extreme 2026 Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.