Palandöken\'de Çığ Faciası: Genç Judo Sporcusu Hayatını Kaybetti

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'KAYAK PİSTLERİ DIŞINDA BİR ALAN'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda milli sporcuların üzerine çığ düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Vali Çiftçi, "Judo Genç Milli Takımımız 15 sporcumuz ve başlarında antrenörleri olmak üzere sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkıyorlar. Şu anda bulunduğumuz yer, Palandöken Dağı Sultan Sekisi dediğimiz kayak pistleri dışında bir alan. Burada genelde doğa yürüyüşleri, ekstrem sporlar yapılıyor. Sporcularımız, saat 10.00 gibi yürüyüşe çıkıyorlar. 10.22 sıralarında çığ hadisesi meydana geliyor. 4 tane sporcumuz çığın altında kalıyor. 3 tanesi kendi çabalarıyla kurtulmayı başarıyor. Emre Yazgan isminde 16 yaşında genç judo sporcumuz maalesef çığın altından çıkmayı başaramıyor. Arkadaşların bana verdiği bilgiye göre; boynunun kırılmış olduğunu söylediler. O şekilde çıkarıyorlar, suni teneffüs yapıyorlar geri döndürebilmek için. Maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor, vefat ediyor. Diğer 3 sporcumuz hafif yaralı olarak hastanede müşahede altındalar. Onların sağlıklarının problemi yok. Spor camiası ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPMAMIŞLAR'

Judo Milli Takımı'nın kamp yapmaya geldiğini belirten Vali Çiftçi, "Doğa yürüyüşüne çıktıklarında Büyükşehir Belediyesi, AFAD ekiplerimize herhangi bir bildirim yapmamışlar. Rotayı kendileri belirlemişler. Resmi makamlara bildirimleri olsa onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı bildirme imkanımız olabilirdi. Zaten kayak merkezinde çığ düşme imkan ve ihtimali yok. Büyükşehir Belediyemiz, bu tür riskli olan alanlarda kendileri kontrollü bir şekilde çığ düşürme çalışmaları yapıyor. Yine önceden haberimiz olsaydı, yine yürüyüş yapacakları alanda da bu tür çalışma yapılabilir, bu üzücü hadisenin önüne geçilebilirdi" diye konuştu.

Diğer yandan hayatını kaybeden Darıca Fen Lisesi öğrencisi Emre Yazgan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olduğu öğrenildi. Çeşitli kilolarda mücadele eden Yazgan'ın birçok turnuvada madalyalar kazandığı, son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu olduğu belirtildi.