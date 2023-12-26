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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika
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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Ergan 131, Hakkari 121, Kartalkaya 75, Keltepe 60, Sarıkamış 58, Yıldıztepe 42, Ilgaz 36, Erciyes 24, Mersivan 21, Çambaşı 17, Yalnızçam 16, Uludağ 15, Yıldızdağı 13, Zigana 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli 9, Kop ve Elmadağ 6 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verilmiştir.

Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı
26.12.2023 - 09:55,  Güncelleme: 09:57
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-160
HakkariÇB-15-1
ErganPB-61
SarıkamışPB-42
IlgazS-33
KartalkayaS15
UludağAB58
YalnızçamKY-23
ZiganaÇB-12
ErciyesAB-16
YıldıztepeS-24
Murat DağıAB27
KopÇB-24
DenizliS08
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli)

Kaynak: AA
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