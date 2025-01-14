Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Konalı'da 100, Nemrut'ta 82, Kartalkaya'da 80, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 65, Sarıkamış'ta 63, Hakkari'de 56, Zigana'da 49, Erciyes'te 45, Davraz ve Kop'ta 40, Mersivan ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 33, Yedikuyular'da 23, Murat Dağı'nda 18, Saklıkent'te 17, Gevaş Abalı'da 16, Yalnızçam'da 14, Denizli'de 13, Ilgaz'da 12 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.01.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-4
|-1
|Ergan
|ÇB
|-2
|4
|Konaklı
|PB
|-4
|1
|Nemrut
|P
|-6
|3
|Kartalkaya
|KY
|-2
|0
|Yıldız Dağı
|KKY
|1
|5
|Sarıkamış
|S
|-8
|2
|Uludağ
|KKY
|0
|2
|Davraz
|KKY
|-1
|4
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Erciyes
|KY
|-3
|4
|Hakkari
|P
|-13
|-2
|Yıldıztepe
|KY
|-1
|0
|Çambaşı
|KKY
|1
|4
|Mersivan
|KY
|-1
|7
|Murat Dağı
|KKY
|-3
|2
|Saklıkent
|KKY
|1
|4
|Denizli
|KY
|-1
|4
|Ilgaz
|KY
|0
|2
|Yalnızçam
|PB
|-14
|-1
|Gevaş Abalı
|KY
|-4
|6
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika
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