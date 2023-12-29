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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Ergan'da 124, Hakkari'de 107, Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 51, Erciyes'te 19, Ilgaz'da 17, Keltepe'de 15, Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Mersivan'da 11, Çambaşı, Haserek ve Denizli'de 7, Kop ve Uludağ'da 5 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
29.12.2023 - 14:13,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 124, Hakkari'de 107, Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 51, Erciyes'te 19, Ilgaz'da 17, Keltepe'de 15, Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Mersivan'da 11, Çambaşı, Haserek ve Denizli'de 7, Kop ve Uludağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez30.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenS-51
HakkariS-152
ErganS-22
SarıkamışS-63
IlgazS-15
KartalkayaS-46
UludağPB27
YalnızçamS-67
ZiganaS16
ErciyesP06
YıldıztepeS02
Murat DağıPB28
KopS-55
DenizliP-16
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

Kaynak: AA
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