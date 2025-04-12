Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 100, Ergan'da 67, Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 50, Akdağ'da 31, Yıldız'da 30, Uludağ ve Ilgaz'da 21, Erciyes'te 20, Kartalkaya'da 18, Murat Dağı'nda 17, Çambaşı'nda 13, Mersivan'da 12, Kartepe'de 11 ve Hesarek'te 6 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|12.04.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-7
|-6
|Ergan
|KY
|-8
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-4
|-1
|Konaklı
|KY
|-7
|-5
|Akdağ
|KY
|-10
|-1
|Yıldız
|PB
|-12
|-1
|Uludağ
|HKY
|-8
|-3
|Ilgaz
|KY
|-15
|-4
|Erciyes
|PB
|-16
|-4
|Kartalkaya
|KY
|-14
|-5
|Murat Dağı
|HKY
|-10
|-1
|Çambaşı
|ÇB
|-13
|-1
|Mersivan
|KY
|-3
|0
|Kartepe
|KY
|-7
|-1
|Hesarek
|KKY
|-7
|-2
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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