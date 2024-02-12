AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hem kayak tutkunlarına hem de kar voleybolu şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.
Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi her geçen sezon artıyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 90'lara ulaşıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği kayak merkezinde, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenler ise yine acemi pistinde karın keyfini kızakla çıkarıyor.
2 BİN 500 RAKIMDA VOLEYBOL HEYECANI
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası devam ediyor. Palandöken Dağı'nın 2 bin 500 rakımındaki acemi pistinin başlangıç noktasında organize edilen şampiyonaya 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katılıyor. Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, 11 erkek, 11 kadın takımıyla şampiyonanın düzenlendiğini söyledi. Şampiyonanın 13 Şubat'ta sona ereceğini belirten Koçak, "Kar voleybolu yeni bir branş ve yakın zamanda olimpiyatlara girmesini bekliyoruz. Erzurum olarak kar voleyboluna başlangıç yaptık. Ejder 3200 önderliğinde bu turnuvaya başladık. Nasipse önümüzdeki ay burada uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Kayak yapmaya gelen tatilciler kısa molalar vererek kar voleybolu maçlarına da büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.
'TEK SIKINTI AYAKLARIN KAYMASI'
Şampiyonaya Atatürk Üniversitesi'nden katılan Hatice Kapusuz, maçların çekilmeli ve zevkli geçtiğini söyledi. Havanın güneşli ve izleyicilerin çok olmasının mutluluk verici olduğunu belirten Kapusuz, "Tek sıkıntımız ayaklarımızın kayması. İstediğimiz gibi topa sıçrayıp vuramıyoruz. Hareketlerimiz kısıtlı kalıyor. Onun dışında her şey çok güzel" dedi. Turnuvaya katılan bazı öğrenciler, maçların hemen ardından kayak hocalarından eğitim alarak kayak yapmanın keyfini çıkardı. (DHA)
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