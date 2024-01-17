Barınaktan sahiplenilen Hera, Palandöken Kayak Merkezi\'nde arama kurtarma köpeği olarak görev yapıyor

Barınaktan sahiplenildikten sonra aldığı eğitimlerle Palandöken Kayak Merkezi'nde arama kurtarma köpeği olarak görev yapmaya başlayan "Hera", çığ ve kayıplara karşı kayakseverlerin güvenliği için devriyelere katılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'ye bağlı Palandöken Kayak Merkezi'nde görev yapan arama kurtarma ekipleri, 1,5 yıl önce Golden Retriever cinsi Hera'yı sahiplendi.

Bursa'da özel bir eğitim merkezinde testlere giren Hera, arama kurtarma eğitimlerinden başarıyla geçti.

Kayak merkezinde çığ ve kaybolan insan arama alanında uzmanlaştırılan Hera, sabah saatlerinde pistlerin açılışından akşam kapanışa kadar arama kurtarma ekipleriyle devriyelere katılıyor.

Teleferik ve kar motoruyla dağın her alanına giden Hera, ziyaretçilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşıyor.

Merkezin arama kurtarma teknisyenlerinden Rahman Murat Türkmen, AA muhabirine, sahiplenildiğinde arama kurtarma köpeği olarak düşünülmeyen Hera'ya hiperaktif ve zeki olduğu için Bursa'da eğitim aldırttıklarını ve ekibe kazandırdıklarını söyledi.

Mesaide görevlileri yalnız bırakmıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde günlük eğitimlerini yaptırdıkları Hera'nın olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde görevini yapacağına inandığını belirten Türkmen, şöyle devam etti:

"Saat 08.00 civarında pist açılışlarına çıkıyoruz. Hera da bizimle aynı şekilde çıkıyor. Gece kayaklarımız olduğunda 19.30'da, olmadığında 16.30'da Hera bizimle pist kapanışlarını yapıyor. Normal bir arama kurtarma personeli gibi bizimle beraber sabah mesaiye başlıyor ve akşam yuvasına bırakıyoruz."

İnsan canlısı yönüyle Hera'nın, Palandöken Dağı'nın maskotu olduğunu vurgulayan Türkmen, "Şu ana kadar arama kurtarma tecrübesi olmadı ama bundan önce 2 tatbikata katıldı. Bursa'da özel bir eğitim merkezinde eğitimlerini tamamladı. Onlarda da başarılı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü." dedi.

Kayaksever Merve Kızılyamaç, Hera'yı çok sevdiğini belirterek, "Palandöken Dağı'nın maskotu olmuş durumda. Etrafa sürekli sevimli hareketler yapıyor. Hepimiz onu çok seviyoruz. Her geldiğimizde biz de onunla zaman geçiriyoruz." diye konuştu.