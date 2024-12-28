Palandöken Yılbaşı Tatiline Hazır - Son Dakika
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Palandöken Yılbaşı Tatiline Hazır

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşı için zengin programlar sunuyor, rezervasyonlar doluyor.

28.12.2024 23:17
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Palandöken yılbaşına hazır

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu imkanlar ve alternatif etkinliklerle meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun kayak pistlerine ev sahipliği yapan Palandöken destinasyon, kayak ve eğlenceyi bir araya getirerek unutulmaz bir yılbaşı tatili imkanı sunuyor. Yılbaşını gününü kapsayan 30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında Palandöken'de 3 gece iki kişilik standart odalar için belirlenen fiyatlar ise 98-70 bin TL arasında değişiyor.

Erzurum; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ve 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' olarak seçildi. Bu sebeple 2025 yılında Erzurum ve Palandöken'e daha fazla misafir gelmesi bekleniyor. Palandöken'deki pistler, toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunuyor. Toz kar, ince, hafif ve taze karın gevrek halini temsil ediyor. Bu kar yapısı kayakçılar için en iyi imkanları sağlayarak pürüzsüz bir yüzey sunuyor, bu da daha iyi bir kayma deneyimi anlamına geliyor. İnce kar tabakası, daha iyi manevra yapma ve hızlı kayma imkanı veriyor. Herkese hitap eden pistler var Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip. Kolay Pistler: 30 adet, Orta Pistler: 12 adet, Profesyonel (Zor) Pistler: 9 adet ve Doğal Pistler: 5 adet olarak değerlendiriliyor.

Zengin programları ve eşsiz doğası var

Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24,8 kilometrelik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 kilometreyi buluyor. En uzun kayak parkuru 12,5 kilometre uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. Palandöken Kayak Merkezi'nde toplamda 19 lift taşıyıcı sistem bulunuyor. 19 adet lift ise saatte 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip. Erzurum'da yılbaşı tatili için rezervasyonların hızla dolduğu belirtiliyor. Özellikle Palandöken Kayak Merkezi çevresindeki otellerin yılbaşı programlarına olan ilgi, bölgedeki turizmi canlandırdı. Yetkililer, yılbaşında Erzurum'a gelmeyi planlayan turistlere rezervasyonlarını erkenden yaptırmalarını öneriyor. Hem kayak tutkunları hem de yeni yılı farklı bir atmosferde karşılamak isteyenler için Erzurum, zengin programları ve eşsiz doğasıyla misafirlerini bekliyor.

"Bu yıl kar kalitesi yüksek"

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Palandöken Kayak Merkezi'nin her yıl olduğu gibi yine Kasım ayının son çeyreğinde pistler ve diğer altyapısı, güvenlik önlemleriyle sezona başladığını belirterek, "Bu yıl Erzurum'daki yağış alma seviyesi çok yüksek oldu. Bununla birlikte havaların soğuk gitmesiyle beraber yapay kar, çok güzel, ikisi bir arada birleşince kayak merkezimiz, hem Palandöken Kayak Merkezi, hem de Konaklı Kayak Merkezi, ikisi de aralık bir dediğimiz gün kayakseverlere hizmeti açtı, kapılarını açtı. Doğal havamızın, tabiatımızın vermiş olduğu şansları da kullanıyoruz. Yapay buz duvarımız var. Bu da yine ilk gününden beri faaliyette ve bu yıl daha burada ağırlıklı faaliyet yapılıyor. Uluslararası yarışmalar yapılacak. ve halk olarak da hem kayak kayan hem de dağı seven, kış turizmini, kış sporlarını seven arkadaşlar burada tırmanma şansı buluyor. Bu yıl yine Palandöken'de Snowboard Dünya Kupası yapılacak. Dolayısıyla onlar için de şu anda hazırlıklar başladı." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Palandöken Yılbaşı Tatiline Hazır - Son Dakika

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