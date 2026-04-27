PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 2021 Olağan Genel Kurul Kararları Tescil Edildi

PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., 28 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 7 Temmuz 2022'de tescil edildiğini duyurdu. Toplantıda, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar onaylanırken, yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Kar dağıtımı önerisi kabul edildi, yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi ve ücretleri belirlendi. Bağımsız denetim şirketi olarak PwC seçildi. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verildi.