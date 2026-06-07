Pamuk: Gebze'nin Martı Maskotu - Son Dakika
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Pamuk: Gebze'nin Martı Maskotu

07.06.2026 10:35
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde esnaf Mehmet Esmer'in sahiplendiği 'Pamuk' adlı martı, dükkanın maskotu oldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde esnaf Mehmet Esmer'in (58) yaklaşık 2 aydır elleriyle besleyip, 'Pamuk' adını verdiği martı, dükkanın maskotu haline geldi. Martıyla kurduğu bağı anlatan Esmer, "Seslendiğimiz zaman ya da avucumuza tavuk etini koyduğumuz zaman çatılardan görüyor. Sürü halinde gelmeye başlayınca diğer martıları kovalıyor" dedi.

Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kebapçının önünde sokak kedisini besledikleri sırada bir martının gelip yiyeceği yediğini fark eden işletmeciler Mehmet Esmer ve Salim Kaygısız (74), kuşu elleriyle beslemeye başladı. Yaklaşık 2 ay boyunca süren beslemenin ardından zamanla dükkana alışan martıya esnaf, 'Pamuk' ismini verdi. Her gün belirli saatlerde işletmenin önüne gelerek ortakların elinden tavuk eti yiyen martı, çevredekilerin de ilgisini çekti.

'MASKOTUMUZ OLDU'

Martıyla kurduğu bağı anlatan işletmecilerden Mehmet Esmer, "İş yerinin önünde bir tane siyah kedimiz var. Onlara bakıyoruz, mama veriyoruz, özellikle tavuk eti veriyoruz. Kediyi yedirirken, martının gelip o tavuk etinden yediğini gördük. Kedi, martıyı izlemeye başladı. Sonra biz martıya elimizle vermeye başladık. Martı 2 aya yakındır bizden besleniyor. Günün belirli saatlerinde geliyor, maskotumuz oldu. Muhtemelen ileride çatılı bir bina var, orada yavruları var. Beslendikten sonra taşıdıklarını götürüp onları besliyor. Martıya 'Pamuk' ismini taktık. Seslendiğimiz zaman ya da avucumuza tavuk etini koyduğumuz zaman çatılardan görüyor. Sürü halinde gelmeye başlayınca diğer martıları kovalıyor. Onların buraya gelmesine izin vermiyor. Sürekli aynı martı geliyor. Vermediğimiz zaman da içeride bize sesleniyor, 'Gak gak' diye bağırıyor. 'Acıktım, beni besler misiniz' gibisinden tepkide bulunuyor. Böyle 2 aydır rutin şekilde sürekli bizden gelir, beslenir ve gider. Muhteşem bir duygu. Bunlar evrenin dilsiz canlıları. Onlar tehlikeyi seziyor. Ona zarar vermeyeceğimizin bilinci içerisinde olduğu için burada. Kaldırımdan sürekli gelen geçen vatandaşların da dikkatini çekmeye başladı. Karşısına gelip fotoğraf çekmeye başlıyorlar. Belli başlı birkaç aile var, martının geldiği saatlerde buraya geliyorlar. Martıyla selfie çekiyorlar. 'Pamuk', bu bölgenin maskotu oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Esmer, Hayvanlar, 3. Sayfa, Ekonomi, Kocaeli, Güncel, Gebze, Yaşam, Son Dakika

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